Вычислите: -197+(-211) без решения

Математика
Вычислите: -197+(-211) без решения
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Гость:
-197+(-211)=-408 Ответ: -408
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