Письмо бабушке 100 слов

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Письмо бабушке 100 слов
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Автор: Гость
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Гость:
                                                     Письмо                  Меня зовут Павлик я живу в городе.Мне 11 лет,я занимаюсь спортом.И у меня есть бабушка по имени Оля,я её очень люблю и уважаю.И вот я ей решил написать письмо:Дорогая бабушка,я очень за тобой скучаю.Я думаю тебе хорошо в деревни,и тебе от мамы привет.Я тебя люблю моя милая прекрасная бабуля.Не скучай за мной.Пока!                                                                                                           -Внучок Павлик      
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