Сочинение на тему Что я могу рассказать о профессионализмы и жаргонизмы

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Как показывают наши наблюдения, в жаргоне современного лицеиста много однокоренных новообразований: хавать, хавчик, хавка, хаванина, похавать; угорать, угар, пригорать, угарный; прикол, прикольный, прикольно, приколоться, приколист.На вопрос, для чего употребляются лицеистами жаргонизмы, были получены следующие ответы: 45% учащихся ответили, что жаргонизмы делают речь понятнее друзьям; 15% - не задумывались об этом; 14% - считают, что это модно, современно, 11% - нуждаются в них для связки слов; 9% отвечали, что жаргонизмы помогают им преодолеть недостаток в речи. Таким образом, анализ ответов позволил подтвердить положения, данные в работах исследователей, о том, что основная причина появления молодежного жаргона состоит в желании, создав “свой” язык, организовать общение среди сверстников, входящих в ряд своих. Они пишут, что жаргон засоряет речь, но “в минуты жизненных неурядиц ничего приличного на ум не приходит. На нем (жаргоне) легче высказаться”, “Жаргон нужен молодежи, чтобы общаться на своем языке и отличаться от взрослых”, “Нужен для разнообразия. Если все будут говорить на правильном, литературном языке, то будет даже скучно”.На вопрос о том, смогли бы они обойтись без жаргона, большинство - 35% ответили положительно, 21% - даже не задумывались об этом и 17% - не смогли бы. Однако 31% лицеистов стараются не употреблять жаргонных слов в своей речи, 29% - не стараются их избегать и 19% - не думали об этом.Это свидетельствует о том, что молодежный жаргон для ребят - временное явление. Став взрослыми, многие из них наверняка забудут эти слова и не будут их употреблять в своей речи.На вопрос: “Нужны ли жаргонизмы в речи?” - 54% лицеистов считают, что нужны иногда, в разных случаях, 17% - уверены, что нужны, 7% считают, что вообще не нужны и 5% - не думали об этом. Эти данные подтверждают уже сделанные выводы о том, что молодежный жаргон является средством утверждения молодежи в жизни, он вызван стремлением создать свою, похожую на взрослую жизнь.Нами отмечена следующая особенность лексики молодежи. Значительную часть ее составляют слова воровского арго. Например: бабки, базар, базарить, беспредел, по фене ботать, вакса, в масть, в натуре, хавка, туфта, туши свет и многие другие. Причина такого “увлечения” воровской лексикой, по-видимому, в следующем: во времена сталинских репрессий в составе многомиллионного населения лагерей побывали и недавние инженеры, и советские служащие, и артисты, и врачи, и ученые, и журналисты, воровской жаргон стал распространенным тюремно-лагерным языком, известным всей стране. Кроме того, этот жаргон нашел отражение и в литературе: в произведениях А. Солженицына, В. Шаламова, С. Довлатова, В. Высоцкого. Может быть, поэтому существует “пересечение” воровского и молодежного арго.Без сомнения, большая часть молодого поколения не осознает истоков возникновения некоторых слов, употребляемых ими в речи.Мы сами удивились большому числу знакомых слов и выражений в словаре воровского языка; до начала работы над рефератом мы над этим не задумывались.Несмотря на то что К. С. Горбачевич считает увлечение жаргонными словами “детской болезнью”, существует опасная тенденция жаргонизировать литературный язык. Очевидно, надо формировать у современной молодежи высокую культуру речи. Как считает С. И. Ожегов, “высокая культура речи - это умение правильно, точно и выразительно передать свои мысли средствами языка. Правильной речью называется та, в которой соблюдаются нормы современного литературного языка. Но культура речи заключается не только в следовании нормам языка. Она заключается еще и в умении найти не только точное средство для выражения своей мысли, но и наиболее доходчивое (т. е. наиболее выразительное) и наиболее уместное (т. е. самое подходящее для данного случая), и, следовательно, стилистически оправданное”.