Используя только цифры 1,2,3,4,5,6,7 и не Повторяя ни одну из них , составь такие 4 числ?? , чтобы при их сложении получилось 100
Математика
Используя только цифры 1,2,3,4,5,6,7 и не Повторяя ни одну из них , составь такие 4 числ?? , чтобы при их сложении получилось 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+17+35+46=1002+15+36+47=1005+17+23+46=1005+12+36+47=1005+12+37+46=1006+12+35+47=1006+15+37+42=1006+15+32+47=1007+15+36+42=1007+16+32+45=1007+14+23+56=1007+16+35+42=100
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