Используя только цифры 1,2,3,4,5,6,7 и не Повторяя ни одну из них , составь такие 4 числ?? , чтобы при их сложении получилось 100

Математика

Используя только цифры 1,2,3,4,5,6,7 и не Повторяя ни одну из них , составь такие 4 числ?? , чтобы при их сложении получилось 100

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