Используя цифры 3,4,5, причем каждую только один раз, составте множество трехзначны??чиселА?

Математика
Используя цифры 3,4,5, причем каждую только один раз, составте множество трехзначны??чиселА?
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