Сочините предложения на казахском что бы были слова : иди сюда, иди вперед, стой зд??сь, иди назад, вернуться. Помогите плииз
Қазақ тiлi
Сочините предложения на казахском что бы были слова : иди сюда, иди вперед, стой зд??сь, иди назад, вернуться. Помогите плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арман, сен мында кел.Ал сен алға жүр.Марат, осы жерде түр.Мария, сен артқа бар.Ол жақында қалаға оралады.
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