Сочините предложения на казахском что бы были слова : иди сюда, иди вперед, стой зд??сь, иди назад, вернуться. Помогите плииз

Қазақ тiлi

Сочините предложения на казахском что бы были слова : иди сюда, иди вперед, стой зд??сь, иди назад, вернуться. Помогите плииз

Автор: Гость