Почему РНК-полимеразу называют транскриптазой?
Биология
Почему РНК-полимеразу называют транскриптазой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть такой процесс - синтез ДНК на основании информации заложенной в РНК, другое его название обратная транскрипция. РНК-полимераза, это фермент, который принимает непосредственное участие в этом процессе, катализирует его. от названия процесса и идет название фермента - транскриптаза.
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