Почему РНК-полимеразу называют транскриптазой?

Гость: Гость:

Есть такой процесс - синтез ДНК на основании информации заложенной в РНК, другое его название обратная транскрипция. РНК-полимераза, это фермент, который принимает непосредственное участие в этом процессе, катализирует его. от названия процесса и идет название фермента - транскриптаза.