Помогите пожалуйста решить периметр квадрата равен 16 сантиметров из 3 таких квадратов сложили один прямоугольник Найди периметр и площадь этого прямоугольника
Математика
Помогите пожалуйста решить периметр квадрата равен 16 сантиметров из 3 таких квадратов сложили один прямоугольник Найди периметр и площадь этого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16:4=4 - сторона квадрата 2) 4*3=12 - 1 сторона прямоугольника 3) 4 - 2 сторона прямоугольника 4) (12+4)*2=32 - периметр прямоугольника 5) 12*4=48 - площадь прямоугольника
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