Помогите пожалуйста решить периметр квадрата равен 16 сантиметров из 3 таких квадратов сложили один прямоугольник Найди периметр и площадь этого прямоугольника

Математика

Помогите пожалуйста решить периметр квадрата равен 16 сантиметров из 3 таких квадратов сложили один прямоугольник Найди периметр и площадь этого прямоугольника

Автор: Гость