Что такое спряжение глаголов , и как их спрегать ?
Русский язык
Что такое спряжение глаголов , и как их спрегать ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы I спряжения имеют окончания: -у (-ю), -ешь (-ёшь), -ет (-ёт), -ем (-ём), -ете (-ёте), -ут (-ют). Глаголы II спряжения имеют окончания: -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят).
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