Запишите 7 слов с удвоенной согласной "м" и "с" и одно слово с буквой "л" тоже удвающе??сяк
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Запишите 7 слов с удвоенной согласной "м" и "с" и одно слово с буквой "л" тоже удвающе??сяк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Килограмм, аммиак, иммунитет, грамматика, параллелограмм,гамма, грамм. 2) Комиссар, восстание, аксессуар, асессор, россияне, бессердечность, рассвет. 3) Аллегория, горилла, металл, миллионер....
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