Доклад на тему красота души 2 класс помогите написать простыми словами пожалуйста

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А вы знаете что такое душа? С древних времён считается что душа- главное в человеке. Красоту души легко узнать, ведь душа и есть человек. Душа распознается по поступкам человека. Если душа злая, то и человек злой, а если душа добрая, то и человек добрый. Душа - неолицитворённый предмет. Её нельзя найти, нельзя потрогать, да и вообще сейчас под вопрос ставят существование души. Самые, скажем так, красивые души, у певцов, писателей и поэтов. Поэты и писатели они могут почувствовать то что мы и понять не можем. Это творческие люди. Но наилучшие души у музыкантов и композиторов. Они способны понять, созидать и создавать. У каждого из нас своя душа, то есть персональная. От души зависит характер и деяния. У хороших людей чудеснейшая душа, и их все любят, а плохих нет. На этом всё, спасибо за внимание.