1)Дано m Al=9 г. Найти m AlCl3 2)Дано m Ca-20 г Найти m CaCl2 3) Дано m Fe-5.6 Найти m- FeO

Гость: Гость:

1. 9g xg 2Al+3Cl2=2AlCl3 54g 267g x=9·267/54=44.5g 2. 20g xg Ca+Cl2=CaCl2 40g 111g x=20·111/40=55.5g 3. 56g xg 2Fe+O2=2FeO 112g 144g x=56·144/112=7.2g но более верное будет решение 5.6g xg 3Fe+2O2=Fe3O4 168g 232g x=5.6·232/168=7.7g