В столовую привезли 180 л молока.До обеда в детский сад отправили 30 л молока,после о??еда продали 18 банок по 3 литров в каждой.Сколько литров молока осталось в столовой?С условием пож

Математика
В столовую привезли 180 л молока.До обеда в детский сад отправили 30 л молока,после о??еда продали 18 банок по 3 литров в каждой.Сколько литров молока осталось в столовой?С условием пож
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18×3=54(л) - продали после обеда 2) 54+30=84(л) - всего продали 3) 180-84=96(л) - осталось в столовой Ответ: 96 литров.
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