В столовую привезли 180 л молока.До обеда в детский сад отправили 30 л молока,после о??еда продали 18 банок по 3 литров в каждой.Сколько литров молока осталось в столовой?С условием пож

Математика

В столовую привезли 180 л молока.До обеда в детский сад отправили 30 л молока,после о??еда продали 18 банок по 3 литров в каждой.Сколько литров молока осталось в столовой?С условием пож

Автор: Гость