Помогите сделать изложение В десять часов вечера должны были выступить войска. ?? половине девятого я сел на лошадь и поехал к генералу; но, предполагая, что он и адъютант заняты, я остановился на улице, привязал лошадь к заб...

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Помогите сделать изложение В десять часов вечера должны были выступить войска. ?? половине девятого я сел на лошадь и поехал к генералу; но, предполагая, что он и адъютант заняты, я остановился на улице, привязал лошадь к забору и сел на завалинку, с тем, чтобы, как только выедет генерал, догнать его. Солнечный жар и блеск уже сменились прохладой ночи и неярким светом молодого месяца, который, образовывая около себя бледный светящийся полукруг на темной синеве звездного неба, начинал опускаться; в окнах домов и щелях ставень землянок засветились огни. Стройные руины садов, что виднелись на горизонте из-за выбеленных, освещаемых луною землянок с камышовыми крышами, казались еще выше и чернее. Я не скажу, о чем я задумался, потому, что мне совестно признаться в мрачных мыслях, которые неотвязчивой чередой набегали мне в душу, тогда как кругом себя я замечал только веселость и радость, но я задумался так, что даже не заметил, как колокол пробил одиннадцать, и генерал со свитою проехал мимо меня. Торопливо сев на лошадь, я пустился догонять отряд. Мы ехали уже более двух часов, когда меня стала пробирать дрожь и начало клонить ко сну. Во мраке смутно представлялись те же неясные предметы: в некотором отдалении обозначилась черная стена, такие же движущиеся пятна; подле самого меня круп белой лошади, которая, помахивая хвостом, широко раздвигала задними ногами; спина в белой черкеске, на которой покачивалась винтовка в черном чехле и виднелась белая головка пистолета в цветной кобуре; огонек папиросы освещал русые усы, бобровый воротник и руку в замшевой перчатке.

Автор: Гость