Как будет по английский 1:30 12th 5:15 20th 10:45 СРОЧНО!!!!
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Как будет по английский 1:30 12th 5:15 20th 10:45 СРОЧНО!!!!
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Гость:
Half past one, twelfth, quarter past five, twentieth, quarter to eleven
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