Исправьте ошибки в управлении 1. В результате этого отражения за счет механизмов синхронизации происходит резонансное взаимодействие биополевой голограммой человека и его же голограммой, отраженной в области концентрации внима...

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Исправьте ошибки в управлении 1. В результате этого отражения за счет механизмов синхронизации происходит резонансное взаимодействие биополевой голограммой человека и его же голограммой, отраженной в области концентрации внимания. 2. Однако изменения в сетях 6-10 кВ показывают на наличие значительных, достигающих 2-4 %, фоновых составляющих высших гармоник в электрических сетях с заведомо линейными нагрузками, причем доминирующими являются 3, 5 и 7-я гармоники. 3. Анализ их работы в переходных режимах показывает, что наибольший эффект управления начинает сказываться при соотношении внутреннего (Ri) к общему (R) сопротивлению — Ri / R (0,1•0,16). 4. Главная идея концепции, по мнению авторов, состоит в формировании у будущих инженеров мышления, основанного на органической взаимосвязи инженерного и коммерческого подходов в решении профессиональных задач. 5. Сейчас космическое землеведение — использование космических снимков и наблюдений из космоса на изучение рельефа и природных ресурсов суши и океана — превратилось в мощную отрасль науки и производства. 6. Один из методов, помогающих предвидеть землетрясения, — это наблюдения над состоянием источников подземных вод. 7. Через иллюминатор корабля космонавт может не просто наблюдать над небесной экзотикой, а внимательно рассмотреть увиденное, выделить главный, наиболее интересный объект. 8. Прежде всего для жителей атоллов кораллы создают само жизненное пространство и при этом обеспечивают береговой линии защитой от разрушительного действия прибоя.

Автор: Гость