Исследовать и построить график функции y= x3-x/3 (игрик равно икс в кубе минус икс, деленное на три) пожалуйста помогите. Алгоритм исследования: Поиск ОДЗ Определить на четность и нечетность Точки пересечения с осями орди...

Математика

Исследовать и построить график функции y= x3-x/3 (игрик равно икс в кубе минус икс, деленное на три) пожалуйста помогите. Алгоритм исследования: Поиск ОДЗ Определить на четность и нечетность Точки пересечения с осями ординат Исследовать ф-ю на непрерывность (найти точки разрыва) Найти асимптоты Исследовать ф-ю на возрастание/убывание Найти экстрему Промежутки Выпуклости и вогнутости перегиба График ф-и

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