Истиными или ложными становятся 987x-830y+4502z=408002149 ( x= 607 , y= 409 , z= 9005
Математика
Истиными или ложными становятся 987x-830y+4502z=408002149 ( x= 607 , y= 409 , z= 9005
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляем значения выполняе действия и видим,что число не совпадает 987·607-830·409+4502·9005=599109-339470+40540510=40800149 становится ложным
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найди и выпиши предложения, в которых подлежащее выражено сочетанием слов, 1, дед с бабушкой давно не видели внука, 2,учитель входит в класс, 3,мы ...
Химия
Вычислите могут ли полностью вступить в реакцию 2.5 л водорода и 1.5 л хлора и какой обьем хлора водорода получиться помогите пожалуйста..
Литература