Как изменится объем куба,чтобы его объём увеличился в 2 раза;уменьшить в 3раза

Алгебра
Как изменится объем куба,чтобы его объём увеличился в 2 раза;уменьшить в 3раза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У куба все ребра равны. Объем куба V =а^3. Если ребро увеличить в 2 раза, то V=(2a)^3=8a^3, т.е. объем увеличится в 8 раз. Если ребро уменьшить в 3 раза, то V=(a/3)^3=a^3/27, т.е. объем уменьшится в 27 раз.  Если там написано Как изменится объём куба и его ребра то, что я написал верно
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