Как изменится объем куба,чтобы его объём увеличился в 2 раза;уменьшить в 3раза

Гость: Гость:

У куба все ребра равны. Объем куба V =а^3. Если ребро увеличить в 2 раза, то V=(2a)^3=8a^3, т.е. объем увеличится в 8 раз. Если ребро уменьшить в 3 раза, то V=(a/3)^3=a^3/27, т.е. объем уменьшится в 27 раз. Если там написано Как изменится объём куба и его ребра то, что я написал верно