Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по родам, числам, падежам). Запишите составленные Вами определения. Вещ...
Обществознание
Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по родам, числам, падежам). Запишите составленные Вами определения. Вещи, физический, имущество, или, юридический, блага, лицо, ценности, владеющий. Знак, выпускаемый, достоинства, в стране, денежный, разного, в обращение. Вознаграждение, труд, выраженный, форма, материальный, за, в, деньги.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владелец – физическое или юридическое лицо, владеющее вещами, имуществом, ценностями, благами. Банкноты – денежные знаки разного достоинства, выпускаемые в обращение в стране. Заработная плата — форма материального вознаграждения за труд, выраженная в деньгах.
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