Выпишите из предложения имя (имена) существительное(-ые) 2-го склонения Язык всем ??наниям и всей природе ключ.

Русский язык
Выпишите из предложения имя (имена) существительное(-ые) 2-го склонения Язык всем ??наниям и всей природе ключ.
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Автор: Гость
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Гость:
Язык, знаниям, ключ....
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