Выпишите из предложения имя (имена) существительное(-ые) 2-го склонения Язык всем ??наниям и всей природе ключ.

Русский язык

Выпишите из предложения имя (имена) существительное(-ые) 2-го склонения Язык всем ??наниям и всей природе ключ.

Автор: Гость