Вместо звёздочек поставте так, чтобы вычитание было выполнено верно 1) *567*- *9*7=86*46

Математика

Вместо звёздочек поставте так, чтобы вычитание было выполнено верно 1) *567*- *9*7=86*46

Автор: Гость