Вместо звёздочек поставте так, чтобы вычитание было выполнено верно 1) *567*- *9*7=86*46
Математика
Вместо звёздочек поставте так, чтобы вычитание было выполнено верно 1) *567*- *9*7=86*46
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Ответ: 95673-8927=86746
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