Срочно скажите главную мысль текста Это и вправду было как в сказке. Кленовый листья повисли на нитка осенней паутины. Лес прощается с солнцем.А при прощании . Всё бывает особенно ласково. Светлые зайчики играли на опавших лис...

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Срочно скажите главную мысль текста Это и вправду было как в сказке. Кленовый листья повисли на нитка осенней паутины. Лес прощается с солнцем.А при прощании . Всё бывает особенно ласково. Светлые зайчики играли на опавших листьях . Я выбрал зайчика покрупнее и накрыл плащом. Получилась мягкая постель.Присесть на такую постель после долгой ходьбы - одно удовольствие! Тема: о Лесной сказке. Главная мысль: ...... Спасибо!
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Гость:
тема затмениег мысль всё прелестно при прощании леса с солнцем

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