Срочно скажите главную мысль текста Это и вправду было как в сказке. Кленовый листья повисли на нитка осенней паутины. Лес прощается с солнцем.А при прощании . Всё бывает особенно ласково. Светлые зайчики играли на опавших лис...
Русский язык
Срочно скажите главную мысль текста Это и вправду было как в сказке. Кленовый листья повисли на нитка осенней паутины. Лес прощается с солнцем.А при прощании . Всё бывает особенно ласково. Светлые зайчики играли на опавших листьях . Я выбрал зайчика покрупнее и накрыл плащом. Получилась мягкая постель.Присесть на такую постель после долгой ходьбы - одно удовольствие! Тема: о Лесной сказке. Главная мысль: ...... Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тема затмениег мысль всё прелестно при прощании леса с солнцем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какие верования связаны с животными леса?Задали по экологии,нигде не могу найти о??вет.Заранее спасибо!!!)
Русский язык
Подчеркнуть в словах согласные, произношение которой расходится с написанием. Яс??реб, сугроб,парад,невод,глуп,кров,тиф,кузов,подвиг,хирург,мороз,н...
Қазақ тiлi