Какие верования связаны с животными леса?Задали по экологии,нигде не могу найти о??вет.Заранее спасибо!!!)

Гость: Гость:

Например, "Культ Волка" http://slavyanskaya-kultura.ru/images/1(396).jpg Культ волка очень древен и сложен. Вероятно, для древних славян-земледельцев волки были очень полезны весной, когда всходили яровые хлеба и лён, а в лесных чащах было много рогатой мелочи (косули, дикие козы, серны), оленей, кабанов, причинявших огромный вред посевам; волки на открытых пространствах засеянных нив легко ловили эту живность, оберегая тем самым поля от потравы. Возможно, это и была одна из причин, по которой волк в народном представление стал связываться с плодородием; другой же причиной могло быть древнейшее представление тучи в образе волка. При этом связь волка с урожаем сохранилась и при христианстве; так, например, сербы полагали, что волк приносит удачу и даже специально может предсказывать урожай, а встреча с ним и у восточных славян считалось доброй приметой. В облике волка иногда представляли себе духа нивы, хлеба: например, когда хлеба колыхали ветры, в некоторых местах говорили: "По хлебам проходит волк", "Ржаной волк бежит по полю", и т. д.; а детей, собирающих в поле рвать колоски и васильки, предостерегали: "В хлебе сидит волк, - он разорвет вас на кусочки", "Смотрите, придет ржаной волк и вас съест" и т. п. В некоторых местах считалось даже, что волк прячется в последнем снопе хлеба, сам такой сноп изредка называли "Ржаным волком". "Лунный заяц" http://www.078.com.ua/upload/blog/51e0238b3884ea24569adbb9eb0d4b24.jpg Иногда лунный заяц становился последней надеждой людей, они даже не ждали от него снадобья бессмертия или долгой жизни, они просто верили в его существование, потому, что без веры, без красивой мечты о будущем не было никакого смысла жить. Лунный заяц от африканских племен до южноамериканских народов, от жителей тихоокеанских островов до отшельников из гор Тибета часто был последним озарением души умирающего в муках и болезнях человека. Кто видел зайца на луне, тот мог уже умереть спокойно. Кто видит зайца на луне?Иногда лунный заяц становился последней надеждой людей, они даже не ждали от него снадобья бессмертия или долгой жизни, они просто верили в его существование, потому, что без веры, без красивой мечты о будущем не было никакого смысла жить. Лунный заяц от африканских племен до южноамериканских народов, от жителей тихоокеанских островов до отшельников из гор Тибета часто был последним озарением души умирающего в муках и болезнях человека. Кто видел зайца на луне, тот мог уже умереть спокойно. Лунный заяц слышал много историй о себе, и правдивых и преувеличенных, он готов был претворять в жизнь все эти истории, но не хватило бы ни сил, ни времени. Кто же будет толочь столь необходимые для жизни снадобья? Божество в образе лисицы, верили японцы, имело тело и разум человека. В Японии были построены специальные храмы, в которых собирались люди, якобы обладающие лисьей натурой. Под ритмичные звуки барабанов и завывания священников прихожане с "лисьей натурой" впадали в состояние транса. Они полагали, что это дух лисицы вселяет в них свои силы. Поэтому люди с "лисьей натурой" считали себя в некотором роде колдунами и провидцами, предсказывающими будущее. - http://www.lightreiki.ru/index.php?menu=sinto Представления о лисе в Китае Кицунэ́ (яп. 狐) — японское название лисы. В Японии существуют два подвида лисиц: японская рыжая лисица (хондо кицунэ, обитающая на Хонсю; Vulpes vulpes japonica) и лисица Хоккайдо (кита кицунэ, обитающая на Хоккайдо; Vulpes vulpes schrencki). Статуя кицунэ в храме Инари, расположенного рядом с буддийским храмом Тодайдзи; город Нара, Япония В японском фольклоре, эти животные обладают большими знаниями, длинной жизнью, и магическими способностями. Главная среди них — способность принять форму человека; лиса, по преданиям, учится делать это по достижении определённого возраста (обычно сто лет, хотя в некоторых легендах — пятьдесят) . Кицунэ обычно принимают облик обольстительной красавицы, симпатичной молодой девушки, но иногда оборачиваются и стариками. Надо отметить, что в японской мифологии произошло смешение коренных японских поверий, характеризовавших лису, как атрибут бога Инари (см например Легенду - "Лис -весовая гиря") и китайских считавших лис оборотнями родом близким к демонам. Другие возможности, обычно приписываемые кицунэ, включают способность вселяться в чужие тела, выдыхать или иначе создавать огонь, появляться в чужих снах, и способность создавать иллюзии столь сложные, что они почти неотличимы от действительности.