Как то вечером,когда мы с Борисом Жидковым возвращались домой на лодке,вдруг сорв??лся сильный ветер и погнал нас прямиком на волнорез.Разгулявшиеся буйные волны словно задались специальною целью шваркнуть нас со всего размаха ...

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Как то вечером,когда мы с Борисом Жидковым возвращались домой на лодке,вдруг сорв??лся сильный ветер и погнал нас прямиком на волнорез.Разгулявшиеся буйные волны словно задались специальною целью шваркнуть нас со всего размаха о гранит волнореза и разнести наше судёнышко в щепки.Мы гребли из последних сил и всё своё спасение видели в том,что-бы добраться до гавани,сил и всё своё спасение видели в том,чтобы добраться до гавани прежде чем нас ударит о камни. Это оказалось невозможным,и вот нас подняло так высоко что мы на мгновенье увидели море по ту сторону мола,потом бросило вниз,как с пятиэтажного дома,потом обдало огромным водопадом,потом с бешеной силой стало бить нашу лодку о мол то кормою,то бортом. Я пробовал было отпихнуться от волнореза веслом,но оно сломалось.Я одревенел от отчаяния и вдруг заметил что Житкова за мойе спиной нет.Была такая секунда что я был уверен что он погиб. Но тут я услыхал его голос.Оказалось,что в тот миг когда нас подняло наверх. Житков с изумительным присутствиемдуха пригнул с лодки на мол,на его покатую мокрую стену и вскарабкался на самый гребень.Оттуда он закричал мне: -Конец! "Конец"-по морскому канат.Житков требовал чтобы я кинул ему верёвку что лежала свёрнутой в кольцо на носу.Но в морском лексиконе я был нетвёрд,поэтому понял слово конец в его общем значении и завопил от предсмертной тоски. К счастью сторожмаяка увидел катастрофу и поспешил мне на помощь.Со страшными ругательствами с искажённым от злобы лицом он швыркнул мне конец верёвки,вместе с житковым втащил меня,дрожащего но невырозимо обрадованного на мокрые камни мола и тотчас же занялся нашей лодкой зацепил её длинным багром и велел подручному ввести ёё в гавань,после чего снова накинулся на меня и Житкова,требуя,чтобы мы следовали за ним на маяк. Я ожидал необыкновенной свирепости но он не переставая браниться,приказал скинуть промокшее платье и бегать нагишом но волнорезу,чотбы скорее согреться.Потом Уложил нас на койку в своей конуре,прикрыл одеялом и,усевшись за опрокинутый ящик,взял перо,чтобы составить протокол о случившемся. А я был поражён храбростью своего верного и надёжного товарища... сделайте пожалуйста план и расскажите КАКИЕ человеческие качества Бориса Житкова проявились в сложной жизненной ситуации ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость