Помогите писать сочинение на тему что интересного и важного я узнал из раздела Ро??ные просторы

Литература
Помогите писать сочинение на тему что интересного и важного я узнал из раздела Ро??ные просторы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пиши так Россия самая большая страна мира. Она очень красива и она наша Родина , в нашей стране много красивых мест красная площадь в большом городе Москва  , памятник А.Никитину  в Твери и много других хороших мест !
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