Подчеркнуть в словах согласные, произношение которой расходится с написанием. Яс??реб, сугроб,парад,невод,глуп,кров,тиф,кузов,подвиг,хирург,мороз,насос,стриж,ландыш,малыш

Русский язык

Подчеркнуть в словах согласные, произношение которой расходится с написанием. Яс??реб, сугроб,парад,невод,глуп,кров,тиф,кузов,подвиг,хирург,мороз,насос,стриж,ландыш,малыш

Автор: Гость