Подчеркнуть в словах согласные, произношение которой расходится с написанием. Яс??реб, сугроб,парад,невод,глуп,кров,тиф,кузов,подвиг,хирург,мороз,насос,стриж,ландыш,малыш
Русский язык
Подчеркнуть в словах согласные, произношение которой расходится с написанием. Яс??реб, сугроб,парад,невод,глуп,кров,тиф,кузов,подвиг,хирург,мороз,насос,стриж,ландыш,малыш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ястреб - б, сугроб-п,парад-т,невод-т,кров=ф,тиф-в,кузов=ф,подвиг-к,хирург= к,мороз- с ,насос-с,стриж- ш ,ландыы-ш,малыш-ш
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