Составьте числовые выражения и найдите его значение: 1)разность суммы чисел 238 и 149 и числа 519 2)частное суммы и разности чисел 48 и 16 3)произведение суммы чисел 124 и 126 и разности чисел 313 и 307 4)разность произвед...

Математика

Составьте числовые выражения и найдите его значение: 1)разность суммы чисел 238 и 149 и числа 519 2)частное суммы и разности чисел 48 и 16 3)произведение суммы чисел 124 и 126 и разности чисел 313 и 307 4)разность произведения суммы чисел 32 и 15 и частного чисел 896 и 28

Автор: Гость