Составьте числовые выражения и найдите его значение: 1)разность суммы чисел 238 и 149 и числа 519 2)частное суммы и разности чисел 48 и 16 3)произведение суммы чисел 124 и 126 и разности чисел 313 и 307 4)разность произвед...
Математика
Составьте числовые выражения и найдите его значение: 1)разность суммы чисел 238 и 149 и числа 519 2)частное суммы и разности чисел 48 и 16 3)произведение суммы чисел 124 и 126 и разности чисел 313 и 307 4)разность произведения суммы чисел 32 и 15 и частного чисел 896 и 28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(238+149)-519=387-519=-132 2)(48+16):(48-16)=64:32=2 3)(124+126)*(313-307)=250*6=1500 4)(32+15)-(896:28)=47-32=15
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