Помогите решить X+(X:3)=200 ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПЛИЗ
Математика
Помогите решить X+(X:3)=200 ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПЛИЗ
Ответ(ы) на вопрос:
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200-х=х/3 х=(200-х)*3
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