Помогите решить X+(X:3)=200 ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПЛИЗ

Математика
Помогите решить X+(X:3)=200 ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПЛИЗ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200-х=х/3 х=(200-х)*3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какие верования связаны с животными леса?Задали по экологии,нигде не могу найти о??вет.Заранее спасибо!!!)
Ответить
Русский язык
Подчеркнуть в словах согласные, произношение которой расходится с написанием. Яс??реб, сугроб,парад,невод,глуп,кров,тиф,кузов,подвиг,хирург,мороз,н...
Ответить
Қазақ тiлi
Переведите ))))))))))))))))))
Ответить
Русский язык
Составьте пары слов близких по значению Запишите синонимы по образцу огонь озорн??к блестеть Мороз Шалун печаль пламя квакушка холод золотой сверка...
Ответить
Русский язык
Звуко буквенный разбор слова линь
Ответить