Нарисуйте, какое положение будет занимать полуденное солнце в этих тепловых пояс??х в июле
Окружающий мир
Нарисуйте, какое положение будет занимать полуденное солнце в этих тепловых пояс??х в июле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну так нарисуй я лично ничего не вижу
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