Найти БСД(Найти 3 угла).Сестре надо а мне уйти надо,решить пожалуйста)
Геометрия
Найти БСД(Найти 3 угла).Сестре надо а мне уйти надо,решить пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трапеция равнобедренная углы при основаниях =. угД=68 УгВ=угС=(360-68-68)/2=122
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