Пожалуйста напишите мне по 2 словосочитания привыкание , управление, согласование

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Пожалуйста напишите мне по 2 словосочитания привыкание , управление, согласование
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долгое привыкание,трудное привыкание управление транспортом, сложное управление  согласование с проектом, согласование с врачом
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