1)как называется планета ,движущаяся по самой близкой к солнцу орбите 2) Большая система включает в себя миллионы и миллионы звезд 3)планета вращающаяся по четвертой орбите от солнца 4) как называется планета с гигантскими коль...

Окружающий мир
1)как называется планета ,движущаяся по самой близкой к солнцу орбите 2) Большая система включает в себя миллионы и миллионы звезд 3)планета вращающаяся по четвертой орбите от солнца 4) как называется планета с гигантскими кольцами ,состоящими из камня
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)Сатурн 1)Внера 2)миллиарды звезд 3)Марс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите из предложения имя (имена) существительное(-ые) 2-го склонения Язык всем ??наниям и всей природе ключ.
Ответить
Українська мова
Будь ласка допоможіть мені треба на завтра.......Пояснити прислів'я. Чужі гріхі пере?? очима, а свої за плечима..
Ответить
Русский язык
Пожалуйста напишите мне по 2 словосочитания привыкание , управление, согласование
Ответить
Русский язык
Номер 87 найдите в тексте по два слова который соответствуют даным схемах
Ответить
Математика
Составьте числовые выражения и найдите его значение: 1)разность суммы чисел 238 и 149 и числа 519 2)частное суммы и разности чисел 48 и 16 3...
Ответить