1)как называется планета ,движущаяся по самой близкой к солнцу орбите 2) Большая система включает в себя миллионы и миллионы звезд 3)планета вращающаяся по четвертой орбите от солнца 4) как называется планета с гигантскими коль...

Окружающий мир

1)как называется планета ,движущаяся по самой близкой к солнцу орбите 2) Большая система включает в себя миллионы и миллионы звезд 3)планета вращающаяся по четвертой орбите от солнца 4) как называется планета с гигантскими кольцами ,состоящими из камня

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