12+2-10+9=13 10+2-8+5=9 если [] - означает модуль вот ответ
Математика
12+2-10+9=13 10+2-8+5=9 если [] - означает модуль вот ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(12+2+(9) - 10 = 13 (10+2+5)-8=9
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