Источник питания и режим реки Пышмы

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Пышма, река в Свердловской и Тюменской областях РСФСР, правый приток р. Туры (бассейн Оби). Длина 603 км, площадь бассейна 19,7 тыс. км2. Берёт начало на восточных склонах Урала, течёт по Зауральской равнине и западной окраине Западно-Сибирской равнины. Питание преимущественно снеговое (60%). Половодье с апреля по май, летом дождевые паводки. Средний расход воды 34 м3 /сек, наибольший ≈ около 1300 м3/сек, наименьший ≈ около 2 м3/сек. Замерзает в 1-й половине ноября, вскрывается во 2-й половине апреля. Используется для сплава леса и промышленного водоснабжения