Источники богатств католической церкви)

Гость: Гость:

1)Церковная десятина - особый налог на содержание храмов 2)плата за прикосновение к "святым мощам" 3)плата за обряды (крещение) 4)Продажа индульгенций - спец. грамот о прощении грехов 5)Продажа церковных должностей (Папа Римский продавал их по высокой цене и от этого церковь получала огромный доход)