Источники богатств католической церкви)
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Источники богатств католической церкви)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Церковная десятина - особый налог на содержание храмов 2)плата за прикосновение к "святым мощам" 3)плата за обряды (крещение) 4)Продажа индульгенций - спец. грамот о прощении грехов 5)Продажа церковных должностей (Папа Римский продавал их по высокой цене и от этого церковь получала огромный доход)
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