ОЛИМПУС О чём с горем думала мать Петьки, после очередного расставания с сыном? ``??етька на даче`` а) о том, что расстаётся с сыном. б) о том, что сын так исхудал. в) о том, что у неё один сын - и тот дурачок. г) о том, ч...

Литература

ОЛИМПУС О чём с горем думала мать Петьки, после очередного расставания с сыном? ``??етька на даче`` а) о том, что расстаётся с сыном. б) о том, что сын так исхудал. в) о том, что у неё один сын - и тот дурачок. г) о том, что надо возвращаться на работу. !!!!срочно пожалуйста!!!!

Автор: Гость