ОЛИМПУС О чём с горем думала мать Петьки, после очередного расставания с сыном? ``??етька на даче`` а) о том, что расстаётся с сыном. б) о том, что сын так исхудал. в) о том, что у неё один сын - и тот дурачок. г) о том, ч...
Литература
ОЛИМПУС О чём с горем думала мать Петьки, после очередного расставания с сыном? ``??етька на даче`` а) о том, что расстаётся с сыном. б) о том, что сын так исхудал. в) о том, что у неё один сын - и тот дурачок. г) о том, что надо возвращаться на работу. !!!!срочно пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) о том что расстаётся с сыном.
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