Проявилась из-под земли вода, и родился родничок. Всех напомнил лесной родник! (По??черкнуть буквы,обозначающий парные глухие согласные звуки.)
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Проявилась из-под земли вода, и родился родничок. Всех напомнил лесной родник! (По??черкнуть буквы,обозначающий парные глухие согласные звуки.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-поД родниК правильно вот так проявилас из-поД земли вода,и родился родничок. всех наполнил лесной родниК если что то не так я сама в этом путаюсь сильно не корите я в 3б пока ещё
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