В чём отличие между жуками и клопами?
Биология
В чём отличие между жуками и клопами?
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Гость:
Два разных отряда насекомых. Клопы размножаются с неполным превращением, жуки с полным. У клопов ротовой аппарат колюще-сосущий, у жуков грызущий. Клопы мерзкие и вонючие, жуки блестящие и красивые.
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