В чём отличие между жуками и клопами?

Гость: Гость:

Два разных отряда насекомых. Клопы размножаются с неполным превращением, жуки с полным. У клопов ротовой аппарат колюще-сосущий, у жуков грызущий. Клопы мерзкие и вонючие, жуки блестящие и красивые.