Порядок действий 75x12-819:9+288:48

Математика
Порядок действий 75x12-819:9+288:48
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. умножение 2. первое деление 3. второе деление 4. вычитание 5. сложение
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