Исторически гласный о в слове дочь беглый.Каким словом современного русского язы??а можно это доказать?

Русский язык
Исторически гласный о в слове дочь беглый.Каким словом современного русского язы??а можно это доказать?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Падчерица, дщерь....буква О выпадает.
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