Исторически гласный о в слове дочь беглый.Каким словом современного русского язы??а можно это доказать?
Русский язык
Исторически гласный о в слове дочь беглый.Каким словом современного русского язы??а можно это доказать?
Ответ(ы):
Гость:
Падчерица, дщерь....буква О выпадает.
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