исторически портрет Петра первого   

Обществознание
исторически портрет Петра первого   
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
годы жизни:1672-1725,годы правления:1696-1725 деятельность:основание Санкт-Петербурга(1703),Северная война(1700-1721),указ о единонаследии(1714),табель о рангах(1722),указ о престолонаследии(1722),создание коллегий и Сената(1711),отмена патриаршества и учреждение Синода(1721),азовские походы (1695-1696_ итоги:модернизация России,получение выхода к Балтийскому морю,создание сильного флота,провозглашение России империей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Органическим веществом является: А. Нашатырный спирт. Б. Карбонат кальция. В. Метиловый спирт. Г. Карбид алюминия.
Ответить
Биология
Определите приспособления, которые выработались у организмов лесного сообщества. 6 класс
Ответить
Математика
поривняете 20 процентов от 16.4 от 0.8 от 4.1
Ответить
География
ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА 2 ВОПРОСА 6 КЛАСС ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 1.Современная школа-достижения и проблемы  2. Что нидопустимо в отношениях детей и родителей?
Ответить
Математика
-5,7+(-13,2)-(-6,2)-(+1,3)
Ответить