исторически портрет Петра первого   

Гость: Гость:

годы жизни:1672-1725,годы правления:1696-1725 деятельность:основание Санкт-Петербурга(1703),Северная война(1700-1721),указ о единонаследии(1714),табель о рангах(1722),указ о престолонаследии(1722),создание коллегий и Сената(1711),отмена патриаршества и учреждение Синода(1721),азовские походы (1695-1696_ итоги:модернизация России,получение выхода к Балтийскому морю,создание сильного флота,провозглашение России империей