История дед мороза заголовок и план текста

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Где-то далеко-далеко, на самом далеком Северном Полюсе, живет удивительный и волшебный, загадочный и бессмертный старичок – Дед Мороз. Он очень добрый и внимательный. Каждая просьба доходит до его ушей, даже из самых отдаленных уголков земли. Его верные слуги –сказочные гномы помогают дедушке в нелегкой и ответственной работе — приносить людям радость. В каждом доме с нетерпением ждут ежегодного визита Дедушки Мороза. Наступает зима, и все дети начинают задумываться о новогодних чудесах. Они стараются хорошо себя вести, быть послушными и прилежными. Ведь всем известно, что Дед Мороз не любит хулиганов, двоечников и забияк. Поэтому, прежде чем загадать желание или попросить долгожданный подарок, нужно исправить свои ошибки и принять твердое решение навсегда стать хорошим ребенком. Для начала вспомни все правила правописания, чтобы твое письмо Деду Морозу было грамотным, вежливым и интересным. Сказочный дедушка должен по достоинству оценить твои усилия и старания. Пускай в письме даже и проскользнет нечаянная ошибка – это не страшно. Искреннее желание стать лучше обязательно убедит доброго волшебника в том, что ты достоин снисхождения и загаданного подарка. Дед Мороз неожиданно приходит только к хорошим людям, которые в него верят, даже, взрослым. Если человек по-настоящему ждет чудес и волшебства, то они не могут пройти мимо его дома. А уж неожиданное появление Деда Мороза в новогоднюю ночь заставит поверить в сказку любого, даже самого недоверчивого, скептика. Поэтому всем, кто ждет приятных сюрпризов и заветных подарков от знаменитого чародея Деда Мороза, нужно запастись большим терпением и твердой верой в торжество доброты и могучую силу волшебства. Можно назвать:Грамматное письмо для Деда Мороза