История Древнего Рима ( НЕ ИЗ УЧЕБНИКА!!!)
Другие предметы
История Древнего Рима ( НЕ ИЗ УЧЕБНИКА!!!)
Ответ(ы):
Гость:
Древний Рим начинает свою историю со Спарты.Начинается продажа рабов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)Скадить ривняня кола з центром (3;-4) яке проходить через початок кординат 2)Точки А(-3;-1)и В(5;5)-кинци диаметра круга.Знайдить радиус этого...
Русский язык
История
7. 27 июля 1714 г. состоялось наиболее значительное в ходе Северной войны сражение русского и шведского флота у ______________________
Русский язык