История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров Эти люди достигали значи??ельных результатов в организации компаний и управления ими Одним из таких менеджеров является Ли Якокка Будучи руководителем автомобилестроительн...
Обществознание
История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров Эти люди достигали значи??ельных результатов в организации компаний и управления ими Одним из таких менеджеров является Ли Якокка Будучи руководителем автомобилестроительной компании \"Форд\", он способствовал ее развитию, но был безосновательно уволен владельцем компании Генри Фордом, который завидовал авторы Итет менеджера и не мог терпеть рядом такую ??сильную личностьособистість. Ли Якокка болезненно переживал увольнение и лишь через некоторое время, успокоившись, принял предложение руководства компании \"Крайслер\" возглавить ее Финансово-экономическое положение этой компании было катастрофическим \"Крайслер\" уступала своим основным конкурентам на автомобильном рынке США: фирмам \"Дженерал моторе\" и \"Форд\" Итак, Ли Якокка взялся я за, казалось бы, безнадежную дел, здавалося б, безнадійну справу. Проводили мероприятия по совершенствованию системы управления производством, поиска необходимых финансовых средств, усиление взаимодействия сбытовых служб компании с производственными подразделениями, ввели контроль за работоспособность. Л Якокка установил себе символическую зарплату (1 доллар) до стабилизации положения компании, которое через несколько месяцев действительно улучшилось, и \"Крайслер\" вновь заняла прочное положение на автомоб ильному рыночнаяому ринкові. Вопрос: 1) в чем заключаются заслуги Ли Якокки как менеджера в стабилизации положения компании \"Крайслер\"? 2) как можно оценивать действия Л Якокки по установлению себе символического уровня оплаты труда: - хороший жест; - недостаточно взвешенное решение; - хорошо просчитанный шаг менеджера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беда, конечно, не в нехватке принципов: если бы вследза провозглашением сразу наступало их господство, унас повсюду было бы уже самое лучшее управление,какое только можно себе представить.Анри ФайольНесмотря на большое разнообразие типов, и видов менеджмента, им присущи общие основы, исходные положения и правила. Они называются принципами менеджмента.Принципы менеджмента – основополагающие идеи и правила поведения руководителей по осуществлению своих управленческих функций.Эти принципы – отражение объективных закономерностей практики управления. Они определяют требования к конкретной системе, структуре и организации менеджмента. В соответствии с этими требованиями образуются органы управления, устанавливаются взаимоотношения между его уровнями, между организациями и государством, применяются те или иные методы управления.Ведущий принцип менеджмента – оптимальное сочетание централизации и децентрализации управления.Его применение на практике означает, что за высшим уровнем управления закрепляются вопросы стратегического характера, а за низовыми звеньями – оперативное управление. Реализация этого принципа решает проблему оптимального распределения полномочий при принятии управленческих решений.Из этого основного принципа вытекают и другие:— принцип умелого использования единоначалия и коллегиальности в управлении означает, что каждый работник строго отвечает за свой участок работы, за принятие им на своем уровне решения. Всю полноту ответственности за работу организации несет одно лицо – управляющий, директор, президент корпорации. В то же время к выработке управленческих решений привлекаются руководители разного уровня и разных подразделений, а также исполнители конкретных решений. Этим обеспечивается объективность, большая обоснованность принимаемых решений;— принцип научной обоснованности управления означает, что управление должно осуществляться на основе применения науки;— принцип плановости означает, что деятельность организации, как текущая, так и перспективная, должна планироваться;— принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности, т.е. работник должен нести ответственность только за те задачи, которые попадают в сферу предоставленных ему полномочий (прав принимать решения);— принцип демократизации управления. В современной экономике исполнители обладают высоким профессионализмом, образованием и квалификацией, а также общей культурой и потребностью участвовать в управлении производством. Привлечение персонала к управлению организацией есть реализация данного принципа.Не следует полагать, что принципы есть некая догма. Экономическая жизнь общества не стоит на месте, она меняется, а вместе с изменением реалий хозяйствования претерпевают изменения и правила управления.Так, на рубеже XIX–XX вв. основатель школы научного менеджмента Ф. Тейлор сформулировал четыре принципа управления индивидуальным трудом рабочих:
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