История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров Эти люди достигали значи??ельных результатов в организации компаний и управления ими Одним из таких менеджеров является Ли Якокка Будучи руководителем автомобилестроительн...

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Беда, конечно, не в нехватке принципов: если бы вследза провозглашением сразу наступало их господ­ство, унас повсюду было бы уже самое лучшее управ­ление,какое только можно себе представить.Анри ФайольНесмотря на большое разнообразие типов, и видов ме­неджмента, им присущи общие основы, исходные положе­ния и правила. Они называются принципами менеджмен­та.Принципы менеджмента – основополагающие идеи и правила поведения руководителей по осуществле­нию своих управленческих функций.Эти принципы – от­ражение объективных закономерностей практики управле­ния. Они определяют требования к конкретной системе, структуре и организации менеджмента. В соответствии с этими требованиями образуются органы управления, уста­навливаются взаимоотношения между его уровнями, меж­ду организациями и государством, применяются те или иные методы управления.Ведущий принцип менеджмента – оптимальное соче­тание централизации и децентрализации управления.Его применение на практике означает, что за высшим уровнем управления закрепляются вопросы стратегического харак­тера, а за низовыми звеньями – оперативное управление. Реализация этого принципа решает проблему оптимально­го распределения полномочий при принятии управленчес­ких решений.Из этого основного принципа вытекают и другие:— принцип умелого использования единоначалия и кол­легиальности в управлении означает, что каждый ра­ботник строго отвечает за свой участок работы, за принятие им на своем уровне решения. Всю полно­ту ответственности за работу организации несет одно лицо – управляющий, директор, президент корпо­рации. В то же время к выработке управленческих решений привлекаются руководители разного уров­ня и разных подразделений, а также исполнители конкретных решений. Этим обеспечивается объектив­ность, большая обоснованность принимаемых реше­ний;— принцип научной обоснованности управления означа­ет, что управление должно осуществляться на основе применения науки;— принцип плановости означает, что деятельность орга­низации, как текущая, так и перспективная, должна планироваться;— принцип сочетания прав, обязанностей и ответствен­ности, т.е. работник должен нести ответственность только за те задачи, которые попадают в сферу предоставленных ему полномочий (прав принимать ре­шения);— принцип демократизации управления. В современной экономике исполнители обладают высоким профес­сионализмом, образованием и квалификацией, а так­же общей культурой и потребностью участвовать в управлении производством. Привлечение персонала к управлению организацией есть реализация данного принципа.Не следует полагать, что принципы есть некая догма. Экономическая жизнь общества не стоит на месте, она ме­няется, а вместе с изменением реалий хозяйствования пре­терпевают изменения и правила управления.Так, на рубеже XIX–XX вв. основатель школы научно­го менеджмента Ф. Тейлор сформулировал четыре прин­ципа управления индивидуальным трудом рабочих: