История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров Эти люди достигали значи??ельных результатов в организации компаний и управления ими Одним из таких менеджеров является Ли Якокка Будучи руководителем автомобилестроительн...

Обществознание
История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров Эти люди достигали значи??ельных результатов в организации компаний и управления ими Одним из таких менеджеров является Ли Якокка Будучи руководителем автомобилестроительной компании \"Форд\", он способствовал ее развитию, но был безосновательно уволен владельцем компании Генри Фордом, который завидовал авторы Итет менеджера и не мог терпеть рядом такую ??сильную личностьособистість. Ли Якокка болезненно переживал увольнение и лишь через некоторое время, успокоившись, принял предложение руководства компании \"Крайслер\" возглавить ее Финансово-экономическое положение этой компании было катастрофическим \"Крайслер\" уступала своим основным конкурентам на автомобильном рынке США: фирмам \"Дженерал моторе\" и \"Форд\" Итак, Ли Якокка взялся я за, казалось бы, безнадежную дел, здавалося б, безнадійну справу. Проводили мероприятия по совершенствованию системы управления производством, поиска необходимых финансовых средств, усиление взаимодействия сбытовых служб компании с производственными подразделениями, ввели контроль за работоспособность. Л Якокка установил себе символическую зарплату (1 доллар) до стабилизации положения компании, которое через несколько месяцев действительно улучшилось, и \"Крайслер\" вновь заняла прочное положение на автомоб ильному рыночнаяому ринкові. Вопрос: 1) в чем заключаются заслуги Ли Якокки как менеджера в стабилизации положения компании \"Крайслер\"? 2) как можно оценивать действия Л Якокки по установлению себе символического уровня оплаты труда: - хороший жест; - недостаточно взвешенное решение; - хорошо просчитанный шаг менеджера?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беда, конечно, не в нехватке принципов: если бы вследза провозглашением сразу наступало их господ­ство, унас повсюду было бы уже самое лучшее управ­ление,какое только можно себе представить.Анри ФайольНесмотря на большое разнообразие типов, и видов ме­неджмента, им присущи общие основы, исходные положе­ния и правила. Они называются принципами менеджмен­та.Принципы менеджмента – основополагающие идеи и правила поведения руководителей по осуществле­нию своих управленческих функций.Эти принципы – от­ражение объективных закономерностей практики управле­ния. Они определяют требования к конкретной системе, структуре и организации менеджмента. В соответствии с этими требованиями образуются органы управления, уста­навливаются взаимоотношения между его уровнями, меж­ду организациями и государством, применяются те или иные методы управления.Ведущий принцип менеджмента – оптимальное соче­тание централизации и децентрализации управления.Его применение на практике означает, что за высшим уровнем управления закрепляются вопросы стратегического харак­тера, а за низовыми звеньями – оперативное управление. Реализация этого принципа решает проблему оптимально­го распределения полномочий при принятии управленчес­ких решений.Из этого основного принципа вытекают и другие:— принцип умелого использования единоначалия и кол­легиальности в управлении  означает, что каждый ра­ботник строго отвечает за свой участок работы, за принятие им на своем уровне решения. Всю полно­ту ответственности за работу организации несет одно лицо – управляющий, директор, президент корпо­рации. В то же время к выработке управленческих решений привлекаются руководители разного уров­ня и разных подразделений, а также исполнители конкретных решений. Этим обеспечивается объектив­ность, большая обоснованность принимаемых реше­ний;— принцип научной обоснованности управления  означа­ет, что управление должно осуществляться на основе применения науки;— принцип плановости  означает, что деятельность орга­низации, как текущая, так и перспективная, должна планироваться;— принцип сочетания прав, обязанностей и ответствен­ности,  т.е. работник должен нести ответственность только за те задачи, которые попадают в сферу предоставленных ему полномочий (прав принимать ре­шения);— принцип демократизации управления.  В современной экономике исполнители обладают высоким профес­сионализмом, образованием и квалификацией, а так­же общей культурой и потребностью участвовать в управлении производством. Привлечение персонала к управлению организацией есть реализация данного принципа.Не следует полагать, что принципы есть некая догма. Экономическая жизнь общества не стоит на месте, она ме­няется, а вместе с изменением реалий хозяйствования пре­терпевают изменения и правила управления.Так, на рубеже XIX–XX вв. основатель школы научно­го менеджмента Ф. Тейлор сформулировал четыре прин­ципа управления индивидуальным трудом рабочих:

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