Срочно надо!!!! Объясни взаимосвязь строения и функции различных видов зубов

Гость: Гость:

12 моляров. Моляры – «зубы-крепыши», имеющие углубления. Их основная функция – пережевывать пищу.8 премоляров – зубов, способствующих в отрывании и перемалывании пищи.4 клыка. Очевидно, это наследие «дикой природы». Как бы то ни было, функция у них та же, что и у любых других клыков – вонзаться в пищу.8 резцов. Эти зуба оснащены режущим краем, соответственно их функция – откусывать пищу. В отношении этих зубов особое значение имеет эстетический вид, поскольку они первыми оказываются под взглядом во время разговора или при улыбке. Первый зуб у детей прорезается в возрасте около 6 месяцевК 3 годам у большинства малышей формируются все молочные зубы.К 6-7 годам молочные зубы начинают выпадать и появляется несколько постоянных зубов.К 13-14 годам количество зубов должно быть уже 28. В 18-25 лет появляются самые нездоровые и болезненные – зубы мудрости. У одних людей вырастают все 4 зуба мудрости, у кого-то может быть 1 или 2, у некоторых зубы мудрости вообще отсутствуют. Все зависит от индивидуальных особенностей.