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Решите пожалуйста 13;15;16;17 пожалуйста
Алгебра
Решите пожалуйста 13;15;16;17 пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13. Д. 14. Д. 15.С. 16. В. 17. Д.
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