Слово о полку Игореве Какое историческое событие легло в основу прлизведения?
Литература
Слово о полку Игореве Какое историческое событие легло в основу прлизведения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основе сюжета- неудачный поход русских князей на половцев,организованный новгород-северским князем Игорем Святославичем в 1185году.
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