Рассказ о факультативных занятиях по русскому языку

Гость: Гость:

Как кончаются занятия есть факультативы! Неужели это все значит быть счастливым? И зачем только нужны эти факультативы? дети хотят домой,погулять, поиграть в компьютер а тут на тебе учись! Интересно кто их вообще придумал и для чего? Ну как эти взрослые не поймут что нам скучно...? сидишь сидишь и так хочется домой тебе говорят слушай внимательно сейчас тебя спросим! Да куда это годится и пойти в факультативу мы сейчас задают много! не так не считается ли вы перехожу в другую школу или бы не буду Просто ходить на факультативы буду сваливать домой всё!