Рассказ о факультативных занятиях по русскому языку
Русский язык
Рассказ о факультативных занятиях по русскому языку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как кончаются занятия есть факультативы! Неужели это все значит быть счастливым? И зачем только нужны эти факультативы? дети хотят домой,погулять, поиграть в компьютер а тут на тебе учись! Интересно кто их вообще придумал и для чего? Ну как эти взрослые не поймут что нам скучно...? сидишь сидишь и так хочется домой тебе говорят слушай внимательно сейчас тебя спросим! Да куда это годится и пойти в факультативу мы сейчас задают много! не так не считается ли вы перехожу в другую школу или бы не буду Просто ходить на факультативы буду сваливать домой всё!
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