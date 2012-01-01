история о мальчике чей батыр Кёр оглы

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Кёр-оглы (также Кер-оглы, Гер-оглы, «Кёр-оглы» или «Короглу») — фольклорно-эпический памятник, сложившийся к XVII веку, и получивший распространение на Ближнем Востоке и в Средней Азии, версии о котором условно можно разделить на две или три группы: Западную (армянская, грузинская, курдская, азербайджанская[1], турецкая[2] версии, восходящие к азербайджанскому эпосу «Кёр-оглы»). Восточную (туркменский «Гёр-оглы»[3], узбекский[4] и казахский «Гор-оглы»)[5]. Таджикский эпос «Гур-угли» (или «Гур-гули»), относимый рядом исследователей к Восточной (Туркестанской) группе версий, содержит, однако же, воспоминания о борьбе с сектой кызылбашей на Кавказе. В переводе с тюркского «Кор-оглу» означает «Сын слепого»[6]. Гор-оглы также может переводиться как «сын, рождённый из могилы». Его мать, согласно восточной версии, была похоронена беременной, но ребёнок родился и выжил, поэтому его назвали Гор-оглу. По мнению А. Гафурова имя Кёроглы является поздней формой имени Гур-оглу (Могучий/Великий сын).[7] По мотивам азербайджанской версии эпоса в 1936 году азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков написал оперу Кёр-оглы. В 2012 году в столице Азербайджана — городе Баку — был установлен памятник Кёр-оглы (скульптор — Токай Мамедов). Именем Кёр-оглы названа станция Бакинского метрополитена.